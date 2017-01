Familie in eigenem Haus überfallen - Fahndung ergebnislos

Polizei Luxemburg (Symbolbild)

(Hesperange) Eine Frau ist nahe Luxemburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrem eigenen Haus überfallen worden. Die Mutter von zwei Kindern sei von zwei Männern mit einem Messer bedroht und geschlagen worden, so die Polizei. Die Tatverdächtigen seien flüchtig.