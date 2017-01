Fast 100 000 Besucher in Luxemburgs Museum für zeitgenössische Kunst

Werke von Cristina Lucas sind im Mudam Luxemburg zu sehen, wie die Installation „Clockwise". Foto: Cristina Lucas Foto: (g_wissen Im Mudam zu sehen: Riesige LKW-Reifen des belgischen Künstlers. Foto: ifinzi (g_kollek Wim Delvoye: Witzig, ungewöhnlich überraschend, so ist seine Kunst. Foto: ifinzi (g_kollek

(Luxemburg) Im zehnten Jahr seines Bestehens hat das Luxemburger Museum für zeitgenössische Kunst 2016 so viele Besucher wie noch nie gezählt. Mit knapp 100 000 Gästen seien rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr gekommen, teilte das Museum am Mittwoch in Luxemburg mit. Dies sei ein neuer Besucherrekord.