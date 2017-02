Festnahmen in Luxemburg: Polizei nimmt Anhalter mit - und der hat Drogen im Gepäck

Die Polizeistreife hatte den Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Rue d'Ettelbrück in Moesdorf entdeckt. Dieser gab an, den Bus verpasst zu haben und ins benachbarte Mersch, nördlich der luxemburgischen Hauptstadt, zu Fuß zu gehen. Aufgrund der Witterungsbedingungen und der leichten Kleidung des Mannes habe ihm die Streife die Mitfahrgelegenheit bis Mersch angeboten. Beim Einsteigen in den Dienstwagen nahmen die Beamten aber den Geruch von Marihuana wahr. Einer der Polizisten habe zudem erkannt, dass sich zwei große Beutel mit Gras in der Tüte des Mannes befanden. Der Mann sei deswegen nicht nach Mersch, sondern zur Polizeidienststelle gefahren worden. Dort habe sich herausgestellt, dass sich in einem Beutel ungefähr 800 Gramm und in dem anderen etwa ein Kilogramm Marihuana befanden, so die Polizei.



Der Mann habe seine Unschuld beteuert und angegeben, dass ein Bekannter der Besitzer der Drogen sei. Dieser habe ihn zuvor aus dem Wagen geworfen. Mittels einer Fahndung konnte die Polizei kurz darauf das gesuchte Fahrzeug finden und stoppen. Besagter "Bekannter" saß auf dem Beifahrersitz, die Fahrerin war Familienmitglied des Anhalters.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen durchsuchte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die gemeinsame Wohnung des Anhalters und der Fahrerin. Die Ermittler stellten 19 Hundekotbeutel mit einem Gesamtgewicht von über 300 Gramm Marihuana, Drogenutensilien, eine laut Polizei verbotene Waffe sowie eine Folie mit weißem Pulver sicher. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der beiden Bewohner an. Beide seien am Donnerstagmorgen dem Staatsanwaltschaft vorgeführt worden.