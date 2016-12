Im Ort südwestlich der luxemburgischen Hauptstadt hatte sich das Tier am Dienstagmorgen in einem Gartenzaun so verheddert, dass es sich nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien konnte, wie die Rettungskräfte der Feuerwehr von Monnerich-Reckingen/Mess mitteilten. Durch die zahllosen Versuche sich loszureißen, habe sich der Draht des Zauns tief in den hinteren Lauf eingeschnitten.Der Bereitschaftsdienst der Feuerwehr befreite den Fuchs. In einer Transportbox sei das verletzte und geschwächte Tier in die Auffangstation für Wildtiere nach Düdelingen gebracht worden. Der Bereitschaftsdienst war mit acht Mann vor Ort.