Gericht entscheidet über Berufung im «Luxleaks»-Prozess

Im sogenannten Luxleaks-Prozess um die Veröffentlichung von Steuerdeals internationaler Konzerne mit den luxemburgischen Finanzbehörden wird am Mittwoch (15.00 Uhr) im Berufungsverfahren das Urteil gesprochen. Zwei ehemalige Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hatten gegen eine Verurteilung vom Juni 2016 wegen des Diebstahls von mehr als 20 000 Seiten Steuerdokumenten Widerspruch eingelegt.



Der Hauptangeklagte Antoine Deltour und dessen Kollege Raphaël Halet waren zu zwölf beziehungsweise neun Monaten Haft auf Bewährung und Geldbußen verurteilt worden. Im Berufungsverfahren senkte der Staatsanwalt den Strafantrag auf sechs Monate für Deltour und auf eine Geldstrafe für Halet. Die Verteidiger forderten Freispruch, weil die offengelegten Steuerpraktiken illegal gewesen seien.



Mit den Dokumenten über die zwischen den Konzernen und dem Luxemburger Finanzamt ausgehandelten Steuer-Vorbescheide (Tax Rulings) wurde die extrem geringfügige Steuerzahlung der Konzerne in Luxemburg publik. Ein dritter Angeklagter, der französische Journalist Edouard Perrin, war bereits in erster Instanz freigesprochen worden und hat auch im Berufungsverfahren keine Strafe mehr zu erwarten.