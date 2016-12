Der luxemburgische Prinz war am 28. November in Genf geboren worden. Prinz Félix und die gebürtige Hessin Claire Lademacher haben bereits eine zweijährige Tochter Amalia.



Prinz Félix ist der zweitälteste Sohn von Luxemburgs Großherzog Henri. Er hatte seine Braut 2001 in einem Schweizer Internat kennengelernt. Lademacher ist in Usingen (Hochtaunuskreis) aufgewachsen. Liam trägt die Namen seiner Opas: Großherzog Henri und Hartmut Lademacher. Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt.