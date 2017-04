Kopflos: Heiliger Paulus in Luxemburg enthauptet - «Geschenk» für den Pfarrer?

Rund um die Dalheimer Kirche in Luxemburg herrscht Fassungslosigkeit: Eine Statue des Heiligen Paulus, die seit mehreren Jahrzehnten vor dem Gotteshaus steht, ist nach Informationen von L'essentiel.lu Vandalen zum Opfer gefallen. Die Täter schlugen der Skulptur den Kopf ab und legten ihn dem Priester der Gemeinde, Jean-Marie Belanga, vor die Haustür. Der bestätigte gegenüber L'essentiel den Vorfall: «Ich habe den Kopf vor meiner Tür gefunden. Ich mache mir deswegen sehr große Sorgen.»



Der Kopf wurde vom Bauaufsichtsamt der Gemeinde sichergestellt und wird derzeit restauriert, um wieder an seinen ursprünglichen Platz zu kommen. Eine Anzeige machten weder die Pfarrei noch die Gemeinde. «Wir wissen nicht, warum oder vom wem die Statue beschädigt wurde. Ich glaube nicht, dass der Täter eine Botschaft übermitteln wollte. Dass es die Statue getroffen hat, war wohl eher Zufall», sagt der Dalheimer Bürgermeister Joseph Heisbourg.



Die Figur des Paulus steht direkt auf dem Grundstück der Kirche, genauso wie das Haus des Priesters. «Viele sind wegen des Vorfalls verunsichert. Sollte so etwas wieder vorkommen, werden wir rechtliche Schritte einleiten», sagt Belanga.



Erst im März fiel die Kirche in Bettemburg Vandalen zum Opfer. Die Täter hatten dort nicht nur einige Fahnen angezündet, sondern auch Statuen aus ihren Sockeln gerissen, ein Pult zerstört und die Lautsprecher aus ihren Verankerungen gerissen.