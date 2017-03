LKW-Auflieger macht sich bei Mertert selbstständig

Wie die Luxemburger Polizei mitteilte, löste sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der A 1 in der Nähe der Ausfahrt Mertert bei einem Lastwagen die Sattelkupplung. Dadurch drohte die Wechselbrücke des Sattelschleppers auf die Straße zu stürzen.



Die Freiwillige Feuerwehr Mertert hob die Wechselbrücke mit einem Kran an, hievte sie wieder auf den Lastwagen und befestigte die Brücke. Der Verkehr wurde zeitweise aus Sicherheitsgründen gestoppt, im Berufsverkehr kam es zu einem Stau.



Der LKW wurde anschließend von der Autobahnpolizei kontrolliert. Dabei wurden gravierende Mängel an der Ladungssicherung und Achslast festgestellt. Der Fahrer erhielt eine gebührenpflichtige Verwarnung. Außerdem durfte der Fahrer mit dem Sattelschlepper bis zur Behebung der Mängel nicht weiterfahren.