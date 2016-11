Am Donnerstagmorgen fand ein Förster in Leudelingen, einer Gemeinde zwischen Luxemburg und Esch an der Alzette, rund 60 Kilometer von Trier entfernt, eine Leiche im Wald. Nach Angaben der Luxemburger Staatsanwaltschaft hat die Autopsie ergeben, dass der junge Mann an einem "gewaltsamen Tod" gestorben sei.Der Leichnam lag nur wenige Meter von einem, von Läufern und Spaziergängern viel genutzten Weg, entfernt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen nach Angaben Luxemburger Medien zurzeit auf Hochtouren. Sie würden allerdings noch dadurch erschwert, dass die Identität des Toten noch unbekannt sei.Quelle: tageblatt.lu