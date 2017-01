Leichenfund in Luxemburg - Todesursache unklar

(Luxemburg) In einem Hinterhof in Luxemburg-Eich wurde am Dienstagmorgen die Leiche eines 33-Jährigen gefunden. Weil die Todesumstände unklar sind, wurde die Staatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen eingeschaltet. Das berichtet Tageblatt.lu.