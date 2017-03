Luxemburg: Drängler soll Schusswaffe gezeigt haben

Die Polizei hatte den Autofahrer kurz nach dem Vorfall per Fahndung gefunden und kontrolliert. Der von ihm bedrängte Verkehrsteilnehmer hatte zuvor der Polizei gemeldet, dass er auf der Autobahn von einem Fahrer bedrängt worden sei. Als er zur Seite fuhr, um den Fahrer vorbei zu lassen, habe dieser angeblich eine Schusswaffe gezeigt. Der Wagen sei anschließend in Richtung Lallange weitergefahren.



Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis habe und einige Fahrzeugpapiere nicht mehr gültig seien. Er gab an, im Besitz einer Gaspistole zu sein, die im Fahrzeug sichergestellt werden konnte. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem Alkoholgeruch, ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert über das Doppelte überschritten wurde. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeuges sowie der Waffe an.