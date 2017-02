Luxemburg: Frau geht von der Notaufnahme in den Arrest

(Luxemburg-Stadt) In Luxemburg ist eine Betrunkene zunächst in die Notaufnahme und dann in Sicherheitsverwahrung gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, randalierte die Frau im Krankenhaus.