Luxemburg beansprucht Sitz der Europäischen Bankenaufsicht

TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter

(Luxemburg) Nach dem geplanten britischen Austritt aus der EU beansprucht Luxemburg den Sitz der bisher in London ansässigen Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). „Luxemburg hat seit Gründung der EU viel Erfahrung als Gastgeber von EU-Institutionen“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben von Premierminister Xavier Bettel an EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.