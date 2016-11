Luxemburger Prinz Félix und Prinzessin Claire im Babyglück

Prinzessin Claire und Prinz Félix Foto: dpa

(Luxemburg) Luxemburgs Prinz Félix (32) und Prinzessin Claire (31) haben ihr zweites Kind bekommen. Der kleine Prinz wurde am Montag in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus in Genf geboren, wie das großherzogliche Hofmarschallamt in Luxemburg mitteilte.