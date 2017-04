Luxemburger Royal-Baby Prinz Liam im Petersdom getauft (Fotos)

Die großherzogliche Familie in Luxemburg hat am vergangenen Samstag an einer ehrwürdigen Adresse die Taufe von Prinz Liam gefeiert: Die Zeremonie fand in der Chorkapelle des Petersdoms statt.Neben den Familien beider Eltern wohnten auch Vertreter der Liechtensteiner Monarchie und des Hauses Windisch-Graetz der Feier bei. Als Taufpaten des kleinen Prinzen fungierten sein Onkel Prinz Sébastien (25) und eine der Trauzeuginnen von Prinzessin Claire, Anna-Maria Pamin.Henri Hartmut, so sein voller Name, ist das zweite Kind von Prinz Félix und Prinzessin Claire (beide 32). Der kleine Prinz kam am 28. November 2016 in Genf zur Welt. Seine Schwester Amalia wurde am 15. Juni 2014 in Luxemburg-Stadt geboren.Quelle: L'essentiel