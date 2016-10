Luxemburgerin gewinnt inoffizielle Weltmeisterschaft im Freerunning

Sie springen von Dach zu Dach, schlagen einen Purzelbaum, und vollführen kunstvolle Drehungen: die sogenannten Freerunners.



Beim Freerunning handelt es sich um eine sportliche Disziplin, bei der vor allem das Sich-bewegen im Mittelpunkt steht. Es geht darum, sich in möglichst kunstvoller Art und Weise zu Fuß fortzubewegen. Freerunners überwinden Hindernisse mit kunstvollen Sprüngen, klettern Wände hoch und springen Stufen runter. Die Arm- und Beinkraft ist dabei sehr wichtig, zusätzliche Geräte braucht es nicht.



Mit der "Red Bull Art of Motion" fand am Wochenende die inoffizielle Weltmeisterschaft der sogenannten Freerunners statt. In Oia, einem Ort auf der Insel Santorin, sprangen die Teilnehmer vor einer malerischen Kulisse von Dach zu Dach. Bei den Frauen konnte sich die Luxemburgerin Lynn Jung im Finale gegen ihre beiden Konkurrentinnen durchsetzen.



Die Luxemburgerin war im Sommer bereits im deutschen Fernsehen zu sehen: Sie hatte an der Show "Ninja Warrior" teilgenommen, in der Bewerber komplizierte Hindernisläufe bewältigen müssen.