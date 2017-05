(dpa/lrs) - Das Rauschgift habe einen geschätzten Wert von etwa 150 000 Euro auf dem Schwarzmarkt, teilte die Zollverwaltung am Freitag in Luxemburg mit. Der 49-Jährige sei gestellt worden, als er in ein Flugzeug in Richtung Brasilien einsteigen wollte. Der Mann wurde verhaftet und von einem Strafgericht zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.