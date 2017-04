Messerattacke auf dem Sportplatz: 37-Jähriger sticht mit Messer auf Fußballspieler ein

Polizeieinsatz am späten Montagabend in Ulflingen: Dort soll gegen 20.30 Uhr ein 42-Jähriger in einer Schenke mehrere Personen mit einem Messer bedroht haben.



Nach Informationen der Polizei Luxemburg sei der Mann anschließend über ein Fußballfeld geflüchtet. Mehrere Personen verfolgten den Mann, um ihm das Messer abzunehmen. Dabei wurde ein 27-jähriger Mann leicht am Bein verletzt. Schließlich konnte der Bewaffnete von einer Polizeistreife gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



Wie die luxemburgische Zeitung Tageblatt berichtet, soll der Mann erst kürzlich in die Ortschaft gezogen sein und sich bei der Gemeinde beschwert haben, dass seine Wohnung kein Warmwasser habe. Daraufhin sei er im Gemeindehaus aufgetaucht, um sich zu beschweren. Nachdem ihm dort gesagt worden sei, dass man ihm nicht weiterhelfen könne, soll er sich auf den Weg in Richtung Fußballplatz gemacht haben, wo er die jungen Männer angegriffen haben soll.



Laut verschiedener Facebook-Einträgen, auf die das Tageblatt verweist, soll der Mann vor seiner Tat mehrmals "Allahu Akbar" (arabisch für "Gott ist groß") gerufen haben.