Motorradfahrer bei Unfall in Luxemburg lebensgefährlich verletzt

Schwerer Motorradunfall in Luxemburg Foto: Polizei Luxemburg

(Vianden/Putscheid (Luxemburg)) Auf dem CR 322, der Strecke zwischen Vianden und Putscheid in Luxemburg ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann schleuderte in einer langgezogenen Kurve von der Straße. Das teilt die luxemburgische Polizei mit.