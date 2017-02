Personen- und Güterzug kollidieren in Luxemburg: Sechs Menschen verletzt (Update)

10:28 Uhr: Wie die luxemburgische Polizei mitteilt, seien ersten Erkenntnissen zufolge beim Unfall in Düdelingen (zwischen Triage Gare Bettembourg und Zoufftgen) sechs Menschen leicht verletzt worden. Die Unglücksursache sei unklar.



10.05 Uhr: Um 08.45 Uhr kollidieren aus bislang ungeklärter Ursache ein Güterzug und ein Personenzug. Glück im Unglück: Im Reisezug waren keine Passagiere. Es befanden sich allerdings mehrere CFL-Angstellte in einem Waggon, heißt es von der CFL in Bettemburg. Es sollen sechs Menschen verletzt worden sein.





09.45 Uhr: Ein Lokführer ist demnach eingeklemmt und schwer verletzt, über weitere Verletzte gibt es bislang keine Informationen.



Die Zugstrecken nach Frankreich (Linie 90) und nach Esch/Alzette (Linie 60) sind voraussichtlich bis Mitternacht unterbrochen. Die Eisenbahn bemüht sich derweil um Ersatzbusse.



Auch die umliegenden Straßen sind am Unglücksort wegen des Einsatzes ebenfalls gesperrt, berichtet die Zeitung weiter.