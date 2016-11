Politikergehälter: Luxemburgs Premier Xavier Bettel steht auf Rang 7, Angela Merkel nur auf Platz 10

Am meisten verdient Lee Hsien Loong mit seinem Job als Regierungschef in Singapur. Der Chef über rund 5,5 Millionen Einwohner streicht jährlich ein Gehalt von 2,4 Millionen Singapore Dollars ein, was 1,6 Millionen Euro entspricht.



Frankreich, Deutschland und Belgien zahlen schlechter



Gefolgt wird er von Leung Chun-ying, dem Chef des Stadtstaates Hongkong, der jährlich 4,5 Millionen Hong Kong Dollars mit nach Hause nimmt. Das entspricht rund 550.000 Euro pro Jahr. Die beiden asiatischen Länder gelten als wichtigste Finanzplätze Asiens.



Dritter im Bunde der ersten drei ist laut Tabelle von 24/7 Wall St der Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Johann N. Schneider-Amann, der die Regierungsgeschäfte der Schweiz führt. Etwas mehr als 400.000 Euro hoch ist sein Jahresgehalt.



USA, Österreich und Australien zahlen ihre Chefs besser



Luxemburgs Premier Xavier Bettel rangiert mit 225.600 Euro jährlich auf Platz sieben der Liste - vor François Hollande mit 178.920 Euro (Platz 17), Angela Merkel mit 216.278 Euro (Platz 9) und dem belgischen Regierungschef Charles Michel (212.000 Euro, Platz 10).



Die Liste der 20 bestverdienenden Staatschefs weltweit stammt vom März dieses Jahres. Vielleicht gab es ja zwischenzeitlich Gehaltserhöhungen.



24/7 Wall St ist eine Plattform, die Finanznachrichten ausschließlich im Internet veröffentlicht. Die Artikel werden von großen internationalen Nachrichtenseiten und -portalen verbreitet, wie MSN Money, Yahoo! Finance, Time.com, USAToday und der Huffington Post.