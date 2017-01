Prinz Louis und Prinzessin Tessy lassen sich scheiden

Prinzessin Tessy (geb. 1985), mit bürgerlichem Namen Tessy Antony, hatte Prinz Louis (geb. 1986) als Soldatin kennengelernt. Die beiden haben zwei Söhne, Gabriel (geb. 2006) und Noah (geb. 2007). Das Paar hatte am 29. September 2006 geheiratet und wohnt in London.Am 23. Juni 2009 verlieh Großherzog Henri der bürgerlichen Tessy den Titel "Prinzessin von Luxemburg, Prinzessin von Nassau und Bourbon-Parma".Prinz Louis arbeitet derzeit im Bereich soziale Verantwortung von Unternehmen, während Prinzessin Tessy Kommunikationsdirektorin bei der privaten britischen Sicherheitsfirma DS-48 ist.Beide haben zahlreiche gesellschaftspolitische Engagements. Prinz Louis tat sich – als selbst Betroffener – auch beim ersten Dyslexie-Forum im Februar 2016 in Luxemburg hervor, während Prinzessin Tessy Mitbegründerin der Nichtregierungsorganisation "Professors without borders" ist. Weitere Details gibt es in den offiziellen Biografien auf