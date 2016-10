Skorpion versteckt sich unter Früchten

(Abbildung ähnlich) Ein etwa 18 Zentimeter großer Kaiser-Skorpion befindet sich am Samstagabend (31.07.2010) in Mayen in einer Kuchenglocke, mit Polizisten ihn einfingen. Kinder hatten das in afrikanischen Tropenwäldern beheimatete Tier auf einem Spielplatz endeckt. Eine Gefahr ging von diesem Tier eher nicht aus, erklärten die Beamten. Der Kaiser-Skorpion könne als «stechfaul» bezeichnet werden. Das Tier kam zu Experten. Wo der Skorpion entlaufen ist, war nicht bekannt. Foto: Polizeiinspektion Mayen dpa/lrs (Zu lrs 7204) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Foto: Polizeiinspektion Mayen (dpa)