Straßengeister in Luxemburg: Neues Kunstprojekt sorgt für verwunderte Blicke

Wer diese Tage in der Hauptstadt Luxemburgs unterwegs war, wird seltsame menschliche Silhouetten an Fassaden und Schaufenster entdeckt haben. Sie sind das Werk des italienischen Künstlers Paolo Cirio. Seit Jahren verziert er mit seinen Werken Städte in der ganzen Welt. Sein Projekt heißt "Street Ghosts".Sein Ziel ist es, die reale Welt mit der virtuellen zu vermischen. Aufkleber der von Google Street View fotografierten Menschen werden genau dort angebracht wo sie fotografiert worden waren. "Diese öffentlich zugänglichen Bilder werden ohne die Erlaubnis der Fotografierten gemacht. Ich habe den Spieß umgedreht: Ich nehme die Bilder dieser Personen ohne Googles Erlaubnis und veröffentliche sie auf den Wänden.""Street Ghosts" ist das allererste Projekt von International Kunstverein Luxemburg (IKL). Für den Verein handelt es sich um eine perfekte Möglichkeit, Kunst und Bürgerschaft miteinander zu verbinden. "Luxemburg ist eine Stadt in der sich viele Nationalitäten treffen. Dieses Projekt ist im Sinne der Bürger", betont Martine Schneider-Speller, Vize-Präsidentin des IKL, gegenüber L'essentiel Die Aufkleber sollen noch mindestens drei Monate an Ort und Stelle bleiben. Die offizielle Eröffnung dieser Ausstellung der etwas anderen Art, findet am 15. Oktober im Théatre des Capucins statt.Aber Neugierige können sich jetzt schon auf die Suche machen. Über 30 Bilder sind in der Stadt verteilt. Und wer nicht auf gut Glück losrennen möchte, kann auf dieser Karte die Positionen der menschlichen Aufkleber finden.