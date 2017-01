Tödlicher Unfall: Autofahrer prallt bei Reisdorf gegen Baum (Update)

Der Fahrer des anderen Autos - einem Sportwagen - war am Vormittag auf der gleichen Strecke in Fahrtrichtung Moestroff hinter dem älteren Autofahrer unterwegs. Als der Sportwagenfahrer, zu dessen Identität die luxemburgische Polizei keine weiteren Angaben machte, zu einem Überholmanöver angesetzt habe, sei sein Auto mit der vorderen Beifahrerseite gegen das Heck des vorausfahrenden Autos geprallt. Der Sportwagenfahrer geriet hierdurch mit seinem Wagen ins Schleudern, das mit der Fahrerseite einen Baum streifte und in entgegengesetzter Fahrrichtung zum Stillstand kam. Der Wagen des älteren Mannes kollidierte frontal mit einem Baum.



Der ältere Mann sei aufgrund anscheinend leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Erst später habe sich jedoch herausgestellt, dass er schwere Verletzungen erlitten habe. Der 75-Jährige starb noch im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingeleitet.



Beide Wagen erlitten einen Totalschaden. Während der Unfallaufnahme sei ein Alkoholgeruch beim mutmaßlichen Unfallverursacher festgestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Ein diesbezüglicher Test sei positiv gewesen.