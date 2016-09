Das meldete die Staatsanwaltschaft Luxemburg am Donnerstag, luxemburgische Medien wie das Wort und L`Essentiel nannten weitere Details zu den Ermittlungen.Der Festgenommene ist Polizist und Bruder der 29-jährigen Frau, die zusammen mit ihrem 31 Jahre alten Freund am Sonntag tot aufgefunden worden war. Er steht laut Staatsanwaltschaft im Verdacht, den Tod seiner Schwester und ihres Freundes herbeigeführt zu haben. Der Mann soll am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.