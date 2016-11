Unfall auf der Autobahn Trier-Luxemburg: Verletzter Fahrer gestorben

Foto: Police Grand-Ducale

(Flaxweiler) Ein vergangene Woche bei einem Unfall auf der luxemburgischen A 1 lebensgefährlich verletzter Autofahrer ist am Sonntag in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.