Urteil über "Luxleaks"-Hinweisgeber wird am 15. März gesprochen

Das Luxemburger Berufungsgericht will am 15. März sein Urteil über die mögliche Bestrafung von zwei Informanten über Steuerdeals internationaler Konzerne mit den Finanzbehörden in Luxemburg verkünden. Dies teilte der Präsident des Gerichts, Michel Reiffers, am Montag zum Ende einer fünftägigen Verhandlung über die sogenannte «Luxleaks»-Affäre mit. Dabei ging es um den Widerspruch von zwei früheren Mitarbeitern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), die als Hinweisgeber («Whistleblower») im Juni 2016 wegen Diebstahls zu Bewährungsstrafen und Geldbußen verurteilt worden waren.



Sie hatten Dokumente über Steuervorbescheide («Tax Rulings») veröffentlicht, wonach große internationale Konzerne nur sehr geringe Steuern zahlen mussten. Im Berufungsverfahren forderte der Staatsanwalt geringere Strafen, die Verteidigung Freispruch. Staatsanwalt John Petry sagte am Montag, der Hauptangeklagte Antoine Deltour habe, als er 20 000 Seiten Steuerbescheide kopierte, noch nicht die Absicht einer Veröffentlichung gehabt und sei deswegen nicht als Informant geschützt. Zudem habe die Veröffentlichung «die Verhältnismäßigkeit überschritten».



Deltour sagte in seinem Schlusswort, die «Luxleaks» seien nötig gewesen, um mehr Steuergerechtigkeit in Europa zu schaffen. Er habe im öffentlichen Interesse gehandelt. Sein Kollege und Mitangeklagter Raphaël Halet erklärte: «In diesem Gericht sollte eigentlich der Steuerflucht der Prozess gemacht werden.»



Staatsanwalt Petry hatte bereits zuvor für Deltour sechs Monate Haft auf Bewährung gefordert - halb so viel wie das Urteil in erster Instanz. Halet habe nur wenige Steuerbeschei de kopiert und könne nur mit einer Geldbuße bestraft werden, sagte Petry. Der Staatsanwalt forderte für einen bereits im ersten Verfahren freigesprochenen französischen Journalisten, der aus Verfahrensgründen ebenfalls in Berufung gegangen war, erneut Freispruch.