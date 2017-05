Video-Heiratsantrag macht Luxemburger Youtuber zum Promi (Video)

Michael Carvalho Pinto hätte nie geglaubt, dass es zu diesem Erfolg kommen würde. Der in Südamerika arbeitende Luxemburger hatte im vergangenen Jahr seiner brasilianischen Freundin einen traumhaften Heiratsantrag gemacht und alles auf Video aufgenommen.Das Video lief damals in einem brasilianischen Kino und ging danach auf YouTube viral. Im Dezember 2016 hatte der Streifen auf Youtube bereits 10.000 Klicks. Sechs Monate später wurde der Heiratsantrag des 26-Jährigen rund 226.000 Mal angeklickt.Die Inszenierung seines verrückten Heiratsantrags machte aus Michael und Maiza in Südamerika echte «Promis». «Im April waren wir als Gäste in Elianas Fernsehsendung Famosos da Internet (Berühmtheiten aus dem Internet) eingeladen. Die Sendung wurde auf dem zweiten Sender in Brasilien, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), gezeigt. «Wir gewannen das TV-Spiel und reisten danach nach São Paolo, was für noch mehr Klicks auf unserem Video sorgte».Ob die hohe Klickzahl auf das Video ihnen wohl ermöglichen wird, ihre Hochzeit zu finanzieren? «Dank des AdSense-Service von Google laufen auf Youtube vor unserem Video oder dazwischen Werbespots», betont Michael. «Um besser geranked zu sein, legt der Algorithmus besonders viel Wert auf die Kommentare unter dem Video. Wir erhielten bisher etwa 1.000 Likes und über 100 Kommentare, was sehr wichtig ist. Sobald wir 1000 US-Dollar erreicht haben, wird Youtube uns die Summe auf unser Bankkonto überweisen».Mittlerweile könnte das Paar auf eine alternative Finanzierung zurückgreifen. «Maiza und ich wurden kontaktiert, um in einer TV-Serie eine Nebenrolle zu spielen», freut sich Michael. «Wir sind mitten in den Dreharbeiten, und die Serie wurde bereits von Netflix gekauft. In diesem Sommer soll es sogar mit den Dreharbeiten eines Films weiter gehen».Langeweile ist kurz vor der im September geplanten Hochzeit für den Sprachlehrer und seine zukünftige Ehefrau jedenfalls nicht angesagt.Quelle: L'essentiel