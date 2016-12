Zusammengeschlagen und notoperiert: Polizei findet Mann blutüberströmt in Luxemburg

Foto: Friedemann Vetter

(Luxemburg) Eine Polizeistreife hat am Heiligabend um 20.20 Uhr an der Rocade de Bonnevoie in Luxemburg einen schwer verletzten Mann gefunden, der dort blutüberströmt am Boden lag. Der Verletzte erlitt mehrere Frakturen und musste notoperiert werden.