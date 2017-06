Auto steht quer auf luxemburgischer Autobahn: Festnahme

Nach Angaben der luxemburgischen Polizei stand das Auto in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Höhe der Ausfahrt Kirchberg, in Fahrtrichtung Trier. Hier habe der Autofahrer regungslos hinter dem Steuer seines Fahrzeuges gesessen, der verschlossen und mit laufendem Motor quer über zwei Fahrbahnen gestanden habe. Laut Polizei war Alkoholeinfluss die Ursache.



Auf der Dienststelle habe die betroffene Person mehrfach die Durchführung eines Alkoholtestes verweigert. Und als der Führerschein eingezogen werden sollte, stellte die Polizei fest, dass gegen den Mann bereits ein längeres Fahrverbot bestehen würde.



Da es sich demnach um eine Wiederholungstat handelte, ordnete die Staatsanwaltschaft Luxemburg die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Montagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der laut Polizei die Inhaftierung anordnete. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass beim Vorfall niemand verletzt wurde.