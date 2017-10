Autos stoßen zusammen: Drei Menschen bei Sandweiler verletzt

An der Kreuzung der "Rue d'Itzig" sei die Lieferwagenfahrerin mit ihrem Fahrzeug in die Beifahrerseite des mutmaßlichen Unfallverursachers geprallt, der gerade über die Kreuzung fuhr. Dieser überschlug sich um kam seitlich liegend in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.



Sowohl die leichtverletzte Fahrerin des Lieferwagens als auch die beim Aufprall eingeklemmten Insassen des Autos, die schwere Verletzungen erlitten, mussten ins Krankenhaus gebracht werden.



Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr aus Sandweiler sowie der Rettungsdienst.