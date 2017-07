Deutscher Biker stirbt nach Rennen in Luxemburg

Die diesjährige Auflage der Motorradrennens «Luxembourg Moto Classic» ist am Sonntagnachmittag von einem schweren Unfall überschattet worden. Ein 54-jähriger Fahrer aus Deutschland zog sich auf dem Circuit Goodyear in Colmar-Berg nach einem Sturz mit seinem Bike lebensbedrohliche Verletzungen zu.



Am Montag erlag der 54-Jährige seinen schweren Verletzungen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Montag mit.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Motorrades sowie die Blutprobe des Fahrers an.



Die «Luxembourg Moto Classic» gehört zur «Klassik Trophy Serie».