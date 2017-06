In dem betroffenen Gebäude befinden sich laut Polizei im Erdgeschoss ein Schanklokal und Wohnungen/Zimmer in den oberen Stockwerken.



Eine Mieter, der sich während des Brandes in einem der Zimmer befand, kam ums Leben.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Spurensicherung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes an. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln.