Erneut tödlicher Unfall in Luxemburg: 17-Jährige stirbt

Foto: Polizei Luxemburg

(Larochette) Erst in der Nacht zum Samstag waren zwei Menschen in Luxemburg bei einem Unfall gestorben, jetzt meldet die Polizei wieder einen Toten. Eine 17-Jährige stirbt am frühen Sonntagmorgen bei Larochette, nördlich von Luxemburg-Stadt.