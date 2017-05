Wie die luxemburgische Tageszeitung L'essentiel berichtet, musste auf der A 1 am Dienstagmittag eine Fahrbahn aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Ursache ist eine geplatzte Dehnungsfuge auf einer Brückenkonstruktion, wie die «Administration des ponts et chaussées» mitteilte. Wegen des Lochs auf der Straße ist bei der Ausfahrt Hamm die rechte Fahrspur in Richtung Luxemburg bis Mittwoch, 6 Uhr, gesperrt.



Im Verkehr müssen Autofahrer auf dem Streckenabschnitt zwischen Hamm und Gaspericher Kreuz mit Verzögerungen rechnen. Das Straßenbauamt ist vor Ort, um den Schaden zu beheben.