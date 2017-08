Fahrer betrunken: Lieferwagen prallt mit Traktor zusammen

Der Unfall hatte sich gegen 19.20 Uhr auf der CR356 bei Bettendorf-Brouderbur ereignet. Am Eingang des Ortsteils der luxemburgischen Gemeinde sei der Lieferwagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Traktor zusammengestoßen, so die Polizei. Die Unfallbeteiligten seien zwecks ärztlicher Untersuchung ins Krankenhaus nach Ettelbrück gebracht worden. Weil der Fahrer des Lieferwagens unter Alkoholeinfluss gestanden habe, habe dies ein provisorisches Fahrverbot zur Folge gehabt.



Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Strecke blieb bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Brouderbur liegt etwa zehn Kilometer westlich von Wallendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm).