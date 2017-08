Fahrzeug fängt Feuer - Autofahrer nach Unfall in Luxemburg gestorben

Polizei Luxemburg (Symbolbild)

(Luxemburg) Am Freitagabend ist es gegen 17.39 Uhr auf der Strecke zwischen Nothum und Bavigne in Luxemburg zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.