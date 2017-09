Strasser ist noch Chefcoach des luxemburgischem Clubs Fola Esch und soll Nachfolger von Norbert Meier beim sieglosen Tabellenletzten der 2. Liga werden. Am Montag hatten die Pfälzer mit dem Interims-Duo Manfred Paula und Alexander Bugera mit 0:5 bei Union Berlin verloren. Der frühere Profi Strasser spielte von 1999 bis 2002 in Kaiserslautern und danach für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga.