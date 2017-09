Kinderwagen verkeilt sich in Bustür: Busfahrer soll weitergefahren sein

Nach Aussage der Polizei sei am Mittwoch, dem 12. Juli 2017, gegen 22.10 Uhr eine Frau mitsamt ihrem Kinderwagen an der Bushaltestelle 'Echer Klinik' in Luxemburg aus dem Bus ausgestiegen. Es hätte sich um die Buslinie Nr.11 gehandelt, welche von Luxemburg Bahnhof in Richtung Steinsel fuhr.



Als die Frau aussteigen wollte, hätte sich der Kinderwagen in der Bustür verkeilt.



Da der Busfahrer, laut Aussagen der Frau, seine Fahrt fortgesetzt habe, sei der Kinderwagen um die eigene Achse geschleudert worden. Das Kind soll sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Wagens befunden haben.



Erst nachdem die Mutter, sowie einige Insassen des Busses, den Fahrer durch Rufe auf die entstandene Situation aufmerksam gemacht hätten, habe dieser angehalten. So hätte die Mutter den Kinderwagen und vor allem das Kind, in Sicherheit bringen können.



Der Busfahrer sei anschließend ohne weiteres weitergefahren.



Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise an die Polizeidienststelle CP. Ville-Haute unter der Telefonnummer 2442-1200.