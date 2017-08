Bislang unbekannte Personen hatten gegen 22.50 Uhr vermutlich von Wincheringen aus mit einem grünen Laser-Pointer in Richtung Luxemburg auf das Flugzeug gezielt. Die Maschine der Fluglinie Luxair konnte trotzdem sicher landen.



Die Polizei ermittet wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr.

Hinweise an die Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550.