Luxemburger Schobermesse: Polizei zieht positive Bilanz

Wie in den vergangenen Jahren war die Polizei auch dieses Jahr mit einer Dienststelle vor Ort. Größere Zwischenfälle habe es während des 20-tägigen Festes nicht gegeben.



Zwei Mal hätten Eltern ihr Kind als vermisst gemeldet, der Nachwuchs konnte aber in beiden Fällen nach kurzer Zeit wieder gefunden werden. 40 Anzeigen wegen Diebstahls nahmen die Beamten entgegen, 26 mal rückten sie wegen übermäßigem Alkoholkonsum aus. Fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Schon seit dem Mittelalter feiern die Luxemburger jedes Jahr im Spätsommer die Schobermesse, die ihren Ursprung in einem Viehmarkt hat. Etwa zwei Millionen Menschen kommen heutzutage jedes Jahr auf das Glacis-Feld in Luxemburg-Stadt.