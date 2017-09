Die Beamten beschlagnahmten die Drogen in einem Lastwagen, der von Luxemburg nach Großbritannien unterwegs war. Das Marihuana stammte aus Südafrika und war über den Luxemburger Flughafen eingeflogen worden. Ursprünglich hätte das Marihuana in Luxemburg abgeliefert werden sollen - dann sei die Route aber geändert worden, hieß es in einer Mitteilung. Ob es bei dem Zugriff, der bereits Ende August stattfand, Festnahmen gab, war zunächst unbekannt. Der Schwarzmarkt-Wert wird auf rund 650 000 Euro geschätzt.