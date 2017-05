Luxemburgs First Gentleman macht eine gute Figur beim Nato-Gipfel

Die Frau des französischen Präsidenten, Brigitte Macron (1. Reihe, l-r), die Frau des türkischen Präsidenten, Emine Erdogan, die Frau des US-Präsidenten, Melania Trump, die belgische Königin Mathilde, die Frau des Nato-Generalsekretärs, Ingrid Schulerud, die Frau des bulgarischen Präsidenten, Desislava Radeva, die Lebensgefährtin des belgischen Ministerpräsidenten, Amelie Derbaudrenghien, der Lebensgefährte des luxemburgischen Ministerpräsidenten, Gauthier Destenay (2. Reihe, l-r), die Frau des slowenischen Premierministers, Mocja Stropnik, und die Frau des isländischen Präsidenten, Thora Margret Baldvinsdottir stellen sich am 25.05.2017 im königlichen Palast in Brüssel (Belgien) für ein Gruppenbild. Der Empfang fand im Rahmen des Begleitprogramms für Partner der Teilnehmer des Nato-Gipfels statt. Foto: Yorick Jansens/BELGA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Yorick Jansens (BELGA)