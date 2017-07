Ein Landwirt habe am späten Mittwochabend bei Leudelingen-Bettemberg im Süden des Landes von seinem Traktor aus den Vierbeiner gesehen und diesen im Scheinwerferlicht fotografiert — allerdings nur aus großer Entfernung, so dass nicht alle Kriterien, die bei einer Wolfsichtung gelten, überprüft werden könnten. „Da Wölfe viel wandern, kann das beobachtete Tier mittlerweile in einer ganz anderen Gegend unterwegs sein.“