Nach Angaben der Polizei Luxemburg kam der Mann in einer Kurve ins Schleudern, weil einem vorausfahrenden Bus Kühlflüssigkeit ausgelaufen war. Er rutschte über die Fahrbahn und prallte im Straßengraben gegen ein Betonrohr. So beschreibt die Polizei den Unfallhergang.



Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Derzeit schwebt er noch in Lebensgefahr.



Die Strecke war zeitweise gesperrt, der Verkehr wurde mit Hilfe der Verkehrspolizei geregelt.