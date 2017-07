Müllberg mal anders: Mindestens 50 Brote in Luxemburger Wald entsorgt

Wer wirft kiloweise Brote in den Wald im Luxemburger Norden? Fotos eines Luxemburger Facebook-Nutzers sorgen derzeit für verärgerte Kommentare im sozialen Netzwerk Facebook. Sie zeigen Brotlaibe, die Unbekannte offenbar in einem Waldstück in der Gemeinde Wintger entsorgt haben.

Auf den Aufnahmen sind mindestens 50 geschnittene und ungeschnittene Brotlaibe zu sehen, die offenbar in den Wald gekippt wurden. Viele der Brote sind noch verpackt. Offenbar stammen sie von der Luxemburger Bäckereikette Fischer.

“Wir haben schon letzten Mittwoch einige Brotlaibe auf der gleichen Stelle gefunden”, erklärt Dan Bohler, der bei CNDS Naturaarbechten arbeitet und die Bilder aufgenommen hat. “Diesen Montag waren wir dabei, einige wilde Bäume umzupflanzen, als wir hinter einer Hecke ein Stück Verpackung gesehen haben. Als wir hingingen, um den Dreck zu entfernen, sind wir dann auf die ganzen Brotlaibe gestoßen.”

Die Arbeiter hätten daraufhin ihren Chef kontaktiert, der sich vor Ort einen Überblick des Vorfalls verschaffte. “Er hat festgestellt, dass in vielen der Verpackungen noch Eisenklammern steckten. Wenn Tiere die fressen, dann können sie daran zugrunde gehen.” Die Polizei wurde verständigt.



Die Bäckerei Fischer hat am Dienstagmittag mit einer Pressemitteilung auf die Aktionen reagiert: “Seit dem 26. Juni ist Fischer mit böswilligen Akten konfrontiert”, schreibt das Unternehmen. Offenbar wurden an mehreren Stellen im Norden Produkte der Bäckerei weggeworfen. Dabei handelt es sich nicht nur um Brot, sondern auch um Teilchen.



Spaziergänger hätten die Funde gemeldet, die Polizei in Clerf sei eingeschaltet und ermittelte “Es werden Maßnahmen ergriffen, dass die betroffenen Plätze gereinigt werden und dass solch ein Akt nicht mehr vorkommt”, teilt Fischer mit.



Eingesammelte Produkte, bei denen das Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist, sollen an das Luxemburger Rote Kreuz weitergegeben werden. Der Rest soll in Biogasanlagen im Großherzogtum gesteckt werden.



