Polizei nimmt flüchtigen Mörder aus Luxemburg fest

Foto: Polizei Luxemburg Polizei Luxemburg (Symbolbild) Previous Next

(Luxemburg) Am Samstagnachmittag war es dem wegen Mordes verurteilten Luxemburger Strafgefangenen Denis Dumont gelungen, aus einem Krankenhaus zu flüchten. Eine Polizeistreife konnte Dumont inzwischen in einem Café in der Rue de la Gare in Esch-Alzette festnehmen. Er wurde zurück in die Haftanstalt gebracht, so die Polizei.