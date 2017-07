Rauchverbot in Autos mit Kindern an Bord: Luxemburg verschärft Anti-Tabak-Gesetz

Das teilte das luxemburgische Gesundheitsministerium mit . Jedes Jahr würden in Luxemburg 1000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben. Hintergrund des Gesetzes, das am 1. August in Kraft tritt, ist die erweiterte Umsetzung einer EU-Richtlinie von 2014 . Demnach gelten ab dann folgende Vorgaben im Nachbarland:1. E-Zigaretten werden Tabakprodukten gleichgestellt. Die elektronische Zigarette stelle aufgrund der Wirkstoffe eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar, so. Zudem könne der Genuss einer E-Zigarette aufgrund ihrer Nachahmung des Rauchens Jugendliche zum Tabakkonsum animieren. Das Ministerium befürchtet, dass hierdurch jahrzehntelange Anstrengungen für eine zukünftige Tabak-lose-Gesellschaft zunichte gemacht werden würden.2. Künftig darf auch auf Spielplätzen nicht mehr geraucht werden.3. In Autos, in denen Kinder unter 12 Jahren mitfahren, ist das Rauchen verboten. Begründet wird dies unter anderem mit der Enge im Fahrzeuginnern: Selbst mit geöffneten Fenstern und einer auf Maximalkraft eingeschalteten Klimaanlage könne der Tabakrauch nicht zufriedenstellend vermieden werden. Nach Angaben des luxemburgischen Tageblatts drohen bei Verstoß Bußgelder in Höhe von bis zu 250 Euro 4. Ab Dienstag gilt zudem ein Verkaufsverbot von Tabakprodukten an unter 18-Jährige. Laut Ministerium belegten Studien, dass allein dadurch schon die Zahl minderjähriger Tabakkonsumenten gesenkt werden könne.