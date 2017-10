Die alarmierte Feuerwehr habe das das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, am Minibus entstand jedoch ein Totalschaden, der gesamte Innenraum brannte aus. Andere Fahrzeuge oder Gebäude am Firmensitz an der Straße "Dernier Sol" südlich des Hauptbahnhofs seien durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut Polizei hatten zwei Taxifahrer noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Sie gaben gegenüber den Beamten an, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen war und es im Inneren des Fahrzeuges an verschiedenen Stellen gebrannt habe. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Beschlagnahmung des Minibusses an. Ermittlungen werden eingeleitet.